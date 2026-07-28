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Цена акций ВТБ снизилась на 2,5%

Ведомости

По состоянию на 11:45 мск 28 июля цена акций ВТБ снизилась на 2,5% по отношению к закрытию предыдущего торгового дня и составила 57,01 руб. Объем торгов составил 2,75 млрд руб.

На закрытие торгов 27 июля цена акций ВТБ составила 58,56 руб., оборот торгов достиг 6,06 млрд руб.

В моменте котировки акций банка падали более чем на 4% ниже 56 руб. после сообщения о том, что чистая прибыль ВТБ по МСФО во II квартале 2026 г. сократилась на 33,6% относительно аналогичного периода прошлого года и составила 92,6 млрд руб.

За последние 12 месяцев цена акций ВТБ снизилась на 28,7%.

Банк ВТБ – второй по величине банк России, созданный в 1990 г. Имеет более 30 млн клиентов и насчитывает свыше 1800 отделений в стране, где трудятся более 112 000 человек. На банк приходится пятая часть кредитования и привлечения депозитов. Имеет дочерние банки и представительства в Армении, Беларуси, Казахстане, Азербайджане, Индии, Китае, Вьетнаме. Уставный капитал контролируется государством, а в свободном обращении находится 49% обыкновенных акций.

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