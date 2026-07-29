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29 июля 2026
Инвестиции
Новости компаний
/ Инвестиции
Российский рынок акций возобновил уверенный рост
/ Инвестиции
Акции VK выросли более чем на 4% после новостей об уголовном деле против Дурова
/ Инвестиции
Акции «Яндекса» достигли максимума с середины июня после новости о дивидендах
/ Инвестиции
Чистая прибыль «Сбера» по МСФО превысила 1 трлн рублей в первом полугодии
/ Инвестиции
Утренний звон по рынку акций 29 июля
/ Инвестиции
Выручка «Яндекса» по МСФО увеличилась на 16% во II квартале
/ Инвестиции
Цена акций «Яндекса» на Мосбирже выросла на 2%
28 июля 2026
/ Инвестиции
«Альфа‑капитал» запустил платформу создания эндаументов для благотворительности
/ Инвестиции
Итоги торгов на Мосбирже 28 июля
/ Инвестиции
Выручка «Совкомфлота» составила 57,86 млн рублей по РСБУ в первом полугодии
/ Инвестиции
Рынок акций торгуется в слабом минусе
/ Финансы
Пьянов назвал 2027 год самым сложным для выплаты дивидендов ВТБ
/ Инвестиции
Акции «Русагро» росли почти до 100 рублей после объявления дивидендов
/ Инвестиции
Акционеры «Русагро» утвердили выплату дивидендов
/ Инвестиции
Российский рынок акций снижается после недели роста
/ Инвестиции
Цена акций ВТБ снизилась на 2,5%
/ Инвестиции
Чистая прибыль ВТБ по МСФО снизилась на 19,8% в первом полугодии 2026 года
/ Бизнес
Выручка «Всеинструменты.ру» увеличилась на 10% во II квартале 2026 года
/ Инвестиции
Утренний звон по рынку акций 28 июля
/ Финансы
ВТБ намерен одним из первых запустить операции с криптовалютными инструментами
/ Инвестиции
«Татнефть» более чем вдвое нарастила прибыль за первое полугодие 2026 года
/ Инвестиции
ЦБ: расследование манипуляций рынком в Telegram заняло почти три года
27 июля 2026
/ Инвестиции
Как вклады реагируют на снижение ключевой ставки
/ Инвестиции
Итоги торгов на Мосбирже 27 июля
/ Инвестиции
Чистая прибыль ОВК по РСБУ в первом полугодии увеличилась в 2,5 раза
/ Инвестиции
Доля инвестиций в ОФЗ нерезидентов снизилась до 3% в июне
/ Инвестиции
DeepSeek приостановил сбор средств после комментария основателя о США и КНР
/ Инвестиции
Золото умеренно дорожает на фоне приостановки ударов США по Ирану
/ Инвестиции
Мосбиржа начнет торги вечными фьючерсами на глобальные активы
/ Инвестиции
Совместный фонд «Яндекс Пэй» и УК «ВИМ инвестиции» привлек более 5 млрд рублей
/ Инвестиции
«Группа Позитив» отчиталась о росте выручки за шесть месяцев 2026 года на 41%
/ Инвестиции
Цена акций «Фикс прайс» на Мосбирже выросла на 7,1%
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Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
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3 часа назад
Цена акций «Яндекса» на Мосбирже выросла на 2%
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