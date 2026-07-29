Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
CNY Бирж.11,711+0,37%MGTS1 212+2,89%KLVZ2,196+6,19%IMOEX2 220,9+1,36%RTSI889,01+1,36%RGBI114,8+0,26%RGBITR770,8+0,28%
Главная / Инвестиции /

Российский рынок акций возобновил уверенный рост

Ведомости

По состоянию на 12:00 мск 29 июля индекс МосБиржи вырос по отношению к закрытию предыдущего дня на 1,45% и составил 2 222,89. Индекс РТС вырос на 1,45% и составил 889,81.

Лидерами роста цен на торгах Мосбиржи стали:

«Яндекс» – 4006,50 руб. (+3,79%)

VK – 146,25 руб. (+3,22%)

ММК – 20,25 руб. (+3,15%)

«Евротранс» – 42,60 руб. (+3,02%)

«Россети» – 0,05 руб. (+3,02%)

В аутсайдерах торгов оказались:

ПИК – 575,10 руб. (-0,93%)

МКБ – 9,06 руб. (-0,74%)

«Европлан» – 670,20 руб. (-0,13%)

Общий объем торгов составил 25,03 млрд руб.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь