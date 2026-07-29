Российский рынок акций возобновил уверенный рост
По состоянию на 12:00 мск 29 июля индекс МосБиржи вырос по отношению к закрытию предыдущего дня на 1,45% и составил 2 222,89. Индекс РТС вырос на 1,45% и составил 889,81.
Лидерами роста цен на торгах Мосбиржи стали:
«Яндекс» – 4006,50 руб. (+3,79%)
VK – 146,25 руб. (+3,22%)
ММК – 20,25 руб. (+3,15%)
«Евротранс» – 42,60 руб. (+3,02%)
«Россети» – 0,05 руб. (+3,02%)
В аутсайдерах торгов оказались:
ПИК – 575,10 руб. (-0,93%)
МКБ – 9,06 руб. (-0,74%)
«Европлан» – 670,20 руб. (-0,13%)
Общий объем торгов составил 25,03 млрд руб.