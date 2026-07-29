Цена акций «Элемента» на Мосбирже выросла на 17,2%
По состоянию на 13:45 мск 29 июля цена акций «Элемента» выросла на 17,23% по отношению к закрытию предыдущего торгового дня и составила 0,1114 руб. Объем торгов составил 33, млн руб.
На закрытие торгов 28 июля цена акций «Элемента» составила 0,10 руб., оборот торгов достиг 5,00 млн руб. За последние 12 месяцев цена акций «Элемента» снизилась на 31,5%.
Цены акций компании сегодня резко выросли после сообщений о том, что Сбербанк дополнительно выкупил 7,9% «Элемента» за 5,4 млрд руб. Итоговая доля «Сбера» в компании теперь составляет 49,8%.
«Элемент» – лидер на российском рынке микроэлектроники, созданный в 2019 г. АФК «Система» совместно с госкорпорацией «Ростех». Имеет полный цикл разработки и производства электронной компонентной базы, электронных блоков и модулей, оборудования и материалов для микроэлектронного производства. В группу входит 35 российских и 8 зарубежных предприятий, более 30 дизайн-центров и производственных площадок. Занимает 50% российского рынка электронных компонентов. В группе трудятся около 9500 человек, из которых более 20% заняты НИОКР. Имеет 535 патентов на изобретения и мощности по выпуску 85 000 пластин в год. В 2026 г. «Сбер» выкупил долю АФК «Система» и стал контролировать 42%. В свободном обращении 11% акций компании.