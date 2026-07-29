Цена акций «Элемента» на Мосбирже выросла на 17,2%

«Элемент» – лидер на российском рынке микроэлектроники, созданный в 2019 г. АФК «Система» совместно с госкорпорацией «Ростех». Имеет полный цикл разработки и производства электронной компонентной базы, электронных блоков и модулей, оборудования и материалов для микроэлектронного производства. В группу входит 35 российских и 8 зарубежных предприятий, более 30 дизайн-центров и производственных площадок. Занимает 50% российского рынка электронных компонентов. В группе трудятся около 9500 человек, из которых более 20% заняты НИОКР. Имеет 535 патентов на изобретения и мощности по выпуску 85 000 пластин в год. В 2026 г. «Сбер» выкупил долю АФК «Система» и стал контролировать 42%. В свободном обращении 11% акций компании.