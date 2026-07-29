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Цена акций «Газпром нефти» на Мосбирже выросла на 5%

Ведомости

По состоянию на 15:52 мск 29 июля цена акций «Газпром нефти» выросла на 5,01% по отношению к закрытию предыдущего торгового дня и составила 442,10 руб. Объем торгов составил 399,55 млн руб.

На закрытие торгов 28 июля цена акций «Газпром нефти» составила 421,65 руб., оборот торгов достиг 431,52 млн руб.

За последние 12 месяцев цена акций «Газпром нефти» снизилась на 13%.

«Газпром нефть» – одна из крупнейших российских вертикально интегрированных нефтегазовых компаний, основанная в 1995 г. как «Сибирская нефтяная компания». Основные виды деятельности: разведка и разработка месторождений нефти и газа, нефтепереработка, а также производство и сбыт нефтепродуктов. Среди активов более 70 нефтедобывающих, нефтеперерабатывающих и сбытовых предприятий в России и за рубежом, а также около 2400 АЗС. Контролирует Московский и Омский НПЗ. Имеет долю в совместной с «Роснефтью» нефтегазовой компании «Славнефть», контролирующей «Ярославнефтеоргсинтез». Крупнейшим акционером является ПАО «Газпром», в свободном обращении 4% акций.

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