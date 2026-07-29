Цена акций «Газпром нефти» на Мосбирже выросла на 5%

«Газпром нефть» – одна из крупнейших российских вертикально интегрированных нефтегазовых компаний, основанная в 1995 г. как «Сибирская нефтяная компания». Основные виды деятельности: разведка и разработка месторождений нефти и газа, нефтепереработка, а также производство и сбыт нефтепродуктов. Среди активов более 70 нефтедобывающих, нефтеперерабатывающих и сбытовых предприятий в России и за рубежом, а также около 2400 АЗС. Контролирует Московский и Омский НПЗ. Имеет долю в совместной с «Роснефтью» нефтегазовой компании «Славнефть», контролирующей «Ярославнефтеоргсинтез». Крупнейшим акционером является ПАО «Газпром», в свободном обращении 4% акций.