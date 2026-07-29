Цена акций ММК на Мосбирже выросла на 5%

Магнитогорский металлургический комбинат (ММК) – один из крупнейших в мире и лидирующий в России производитель стали и премиальной металлопродукции, запущенный в 1932 г. Активы компании представляют собой крупный металлургический комплекс с полным производственным циклом, начиная с подготовки железорудного сырья и заканчивая глубокой переработкой черных металлов. Продажи металлопродукции достигают 12 млн т, из которых более 40% являются премиальными. Основным владельцем является председатель совета директоров Виктор Рашников, 20% акций в свободном обращении.