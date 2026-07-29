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Цена акций ММК на Мосбирже выросла на 5%

Ведомости

По состоянию на 18:01 мск 29 июля цена акций ММК выросла на 5,01% по отношению к закрытию предыдущего торгового дня и составила 20,61 руб. Объем торгов составил 1,78 млрд руб.

На закрытие торгов 28 июля цена акций ММК составила 19,61 руб., оборот торгов достиг 2,20 млрд руб.

За последние 12 месяцев цена акций ММК снизилась на 37%.

Магнитогорский металлургический комбинат (ММК) – один из крупнейших в мире и лидирующий в России производитель стали и премиальной металлопродукции, запущенный в 1932 г. Активы компании представляют собой крупный металлургический комплекс с полным производственным циклом, начиная с подготовки железорудного сырья и заканчивая глубокой переработкой черных металлов. Продажи металлопродукции достигают 12 млн т, из которых более 40% являются премиальными. Основным владельцем является председатель совета директоров Виктор Рашников, 20% акций в свободном обращении.

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