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Главная / Инвестиции /

Российский рынок акций завершает день на подъеме

Ведомости

По состоянию на 18:40 мск 29 июля индекс МосБиржи вырос по отношению к закрытию предыдущего дня на 2,08% и составил 2236,81. Индекс РТС вырос на 1,23% и составил 887,94.

Лидерами роста цен на торгах Мосбиржи стали:

«Русснефть» – 83,95 руб. (+6,47%)

ГК «Самолет» – 333,20 руб. (+5,52%)

ММК – 20,62 руб. (+4,93%)

«Татнефть» ап – 495 руб. (+4,54%)

НЛМК – 72,34 руб. (+4,50%)

В аутсайдерах торгов оказались:

«Полюс» – 1294,20 руб. (-1,15%)

МКБ – 9,03 руб. (-0,98%)

«Группа Астра» – 181,90 руб. (-0,60%)

ПИК – 576,50 руб. (-0,59%)

«М.видео» – 45,95 руб. (-0,43%)

Общий объем торгов составил 61,91 млрд руб.

Лидерами по объему торгов стали:

Сбербанк ао – 5,27 млрд руб. (цена 274,83 руб.)

ГК «Самолет» – 4,58 млрд руб. (цена 333,20 руб.)

«Полюс» – 4,22 млрд руб. (цена 1294,20 руб.)

«Яндекс» – 4,00 млрд руб. (цена 3962,50 руб.)

«Роснефть» – 3,91 млрд руб. (цена 350,05 руб.)

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