Российский рынок акций завершает день на подъеме
По состоянию на 18:40 мск 29 июля индекс МосБиржи вырос по отношению к закрытию предыдущего дня на 2,08% и составил 2236,81. Индекс РТС вырос на 1,23% и составил 887,94.
Лидерами роста цен на торгах Мосбиржи стали:
«Русснефть» – 83,95 руб. (+6,47%)
ГК «Самолет» – 333,20 руб. (+5,52%)
ММК – 20,62 руб. (+4,93%)
«Татнефть» ап – 495 руб. (+4,54%)
НЛМК – 72,34 руб. (+4,50%)
В аутсайдерах торгов оказались:
«Полюс» – 1294,20 руб. (-1,15%)
МКБ – 9,03 руб. (-0,98%)
«Группа Астра» – 181,90 руб. (-0,60%)
ПИК – 576,50 руб. (-0,59%)
«М.видео» – 45,95 руб. (-0,43%)
Общий объем торгов составил 61,91 млрд руб.
Лидерами по объему торгов стали:
Сбербанк ао – 5,27 млрд руб. (цена 274,83 руб.)
ГК «Самолет» – 4,58 млрд руб. (цена 333,20 руб.)
«Полюс» – 4,22 млрд руб. (цена 1294,20 руб.)
«Яндекс» – 4,00 млрд руб. (цена 3962,50 руб.)
«Роснефть» – 3,91 млрд руб. (цена 350,05 руб.)