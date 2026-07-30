Мосбиржа запустила дискретный аукцион по акциям «Сегежи»
Московская биржа проводит дискретный аукцион по обыкновенным акциям лесопромышленного холдинга «Сегежа Групп» (SGZH). Поводом стал резкий рост их стоимости более чем на 20% в первые минуты торгов, следует из сообщения торговой площадки.
По состоянию на 10:26 мск цена акций «Сегежи» составила 0,65 руб., что на 23,34% выше цены закрытия предыдущего торгового дня (0,527 руб.). Аукцион стартовал в 10:30 мск в режиме основных торгов «T+» и продлится до 11:00 мск. На 10:29 мск акции дорожали на 22,35% до 0,6515 руб.
Дискретный аукцион применяется при отклонении текущей цены акции от цены закрытия более чем на 20% в течение 10 минут. Сессия состоит из трех аукционов по 10 минут. По истечении 30 минут с начала аукциона торги возобновляются в обычном режиме.
«Сегежа Групп» – один из крупнейших лесопромышленных холдингов России. Входит в группу АФК «Система», в свободном обращении находится 8% акций. Выручка компании по МСФО за 2025 г. сократилась на 12% до 89,2 млрд руб., чистый убыток достиг 88,4 млрд руб. Совет директоров утвердил невыплату дивидендов за 2025 г. в связи с отсутствием чистой прибыли. За последние 12 месяцев стоимость акций «Сегежи» снизилась на 69,4%.