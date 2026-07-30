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Мосбиржа запустила дискретный аукцион по акциям «Сегежи»

Ведомости

Московская биржа проводит дискретный аукцион по обыкновенным акциям лесопромышленного холдинга «Сегежа Групп» (SGZH). Поводом стал резкий рост их стоимости более чем на 20% в первые минуты торгов, следует из сообщения торговой площадки.

По состоянию на 10:26 мск цена акций «Сегежи» составила 0,65 руб., что на 23,34% выше цены закрытия предыдущего торгового дня (0,527 руб.). Аукцион стартовал в 10:30 мск в режиме основных торгов «T+» и продлится до 11:00 мск. На 10:29 мск акции дорожали на 22,35% до 0,6515 руб.

Дискретный аукцион применяется при отклонении текущей цены акции от цены закрытия более чем на 20% в течение 10 минут. Сессия состоит из трех аукционов по 10 минут. По истечении 30 минут с начала аукциона торги возобновляются в обычном режиме.

«Сегежа Групп» – один из крупнейших лесопромышленных холдингов России. Входит в группу АФК «Система», в свободном обращении находится 8% акций. Выручка компании по МСФО за 2025 г. сократилась на 12% до 89,2 млрд руб., чистый убыток достиг 88,4 млрд руб. Совет директоров утвердил невыплату дивидендов за 2025 г. в связи с отсутствием чистой прибыли. За последние 12 месяцев стоимость акций «Сегежи» снизилась на 69,4%.

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