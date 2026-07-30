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Главная / Инвестиции /

Российский рынок акций продолжает подъем

Ведомости

По состоянию на 12:00 мск 30 июля индекс Мосбиржи вырос по отношению к закрытию предыдущего дня на 1,11% и составил 2 262,06. Индекс РТС вырос на 1,11% и составил 897,96. Рынок открылся с гэпом наверх и пытается продолжить рост в направлении уровня 2400. От минимума 1900 пунктов, зафиксированного 20 июля, индекс вырос уже на 20%.

Лидерами роста цен на торгах Мосбиржи стали:

«Сегежа» – 0,71 руб. (+33,62%)

«ЭсЭфАй» – 487,40 руб. (+7,63%)

ВИ.ру – 72,75 руб. (+6,13%)

«Русагро» – 103,98 руб. (+6,04%)

«Алроса» – 21,73 руб. (+5,07%)

В аутсайдерах торгов оказались:

«Россети» – 0,05 руб. (-1,69%)

ТГК-1 – 0,00 руб. (-1,42%)

НЛМК – 71,90 руб. (-1,39%)

«Полюс» – 1307,60 руб. (-0,91%)

Совкомбанк – 10,95 руб. (-0,90%)

Общий объем торгов составил 47,96 млрд руб.

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