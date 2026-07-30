Российский рынок акций продолжает подъем
По состоянию на 12:00 мск 30 июля индекс Мосбиржи вырос по отношению к закрытию предыдущего дня на 1,11% и составил 2 262,06. Индекс РТС вырос на 1,11% и составил 897,96. Рынок открылся с гэпом наверх и пытается продолжить рост в направлении уровня 2400. От минимума 1900 пунктов, зафиксированного 20 июля, индекс вырос уже на 20%.
Лидерами роста цен на торгах Мосбиржи стали:
«Сегежа» – 0,71 руб. (+33,62%)
«ЭсЭфАй» – 487,40 руб. (+7,63%)
ВИ.ру – 72,75 руб. (+6,13%)
«Русагро» – 103,98 руб. (+6,04%)
«Алроса» – 21,73 руб. (+5,07%)
В аутсайдерах торгов оказались:
«Россети» – 0,05 руб. (-1,69%)
ТГК-1 – 0,00 руб. (-1,42%)
НЛМК – 71,90 руб. (-1,39%)
«Полюс» – 1307,60 руб. (-0,91%)
Совкомбанк – 10,95 руб. (-0,90%)
Общий объем торгов составил 47,96 млрд руб.