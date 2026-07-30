Российский рынок акций продолжает подъем

По состоянию на 12:00 мск 30 июля индекс Мосбиржи вырос по отношению к закрытию предыдущего дня на 1,11% и составил 2 262,06. Индекс РТС вырос на 1,11% и составил 897,96. Рынок открылся с гэпом наверх и пытается продолжить рост в направлении уровня 2400. От минимума 1900 пунктов, зафиксированного 20 июля, индекс вырос уже на 20%.