Фондовый индекс Южной Кореи взлетел на 18% после роста акций Samsung и SK Hynix
Фондовый индекс Южной Кореи KOSPI вырос на 18% после того, как крупнейшие компании страны Samsung Electronics и SK Hynix показали резкий рост в 26,81% и 29,95% соответственно.
KOSPI закрылся на значении 6595,45 пункта, рост за день составил 17,9%.
По данным агентства, восстановление цен принесло инвесторам облегчение после недели резких колебаний на рынке, вызванных растущими опасениями по поводу устойчивости и будущей отдачи от масштабных инвестиций в индустрию ИИ.
29 июля падение ключевого фондового индекса Южной Кореи составило рекордные 33%.