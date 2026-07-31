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Главная / Инвестиции /

Фондовый индекс Южной Кореи взлетел на 18% после роста акций Samsung и SK Hynix

Ведомости

Фондовый индекс Южной Кореи KOSPI вырос на 18% после того, как крупнейшие компании страны Samsung Electronics и SK Hynix показали резкий рост в 26,81% и 29,95% соответственно.

KOSPI закрылся на значении 6595,45 пункта, рост за день составил 17,9%.

Bloomberg пишет, что рост последовал за резким восстановлением мировых акций технологических компаний. Крупнейшие фирмы, как Amazon и Microsoft, представили амбициозные планы по инвестициям наряду с высокими показателями прибыли, что укрепило уверенность в сфере ИИ.

По данным агентства, восстановление цен принесло инвесторам облегчение после недели резких колебаний на рынке, вызванных растущими опасениями по поводу устойчивости и будущей отдачи от масштабных инвестиций в индустрию ИИ.

29 июля падение ключевого фондового индекса Южной Кореи составило рекордные 33%.

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