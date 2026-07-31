Цена акций «Эталон груп» выросла на 8% после выхода результатов за II квартал

«Эталон груп» – один из ведущих российских девелоперов, основанный в 1987 г. в Ленинграде (ныне Санкт-Петербург) как ЛенспецСМУ. Компания вышла на московский рынок в 2006 г. и с 2021 г. активно работает в регионах, включая Новосибирск, Екатеринбург, Тюмень и Казань. За это время «Эталон» ввела в эксплуатацию свыше 9,2 млн м² недвижимости. Специализируется на жилой недвижимости комфорт-, бизнес- и премиум-класса, офисных объектах, реставрации культурного наследия и инфраструктурных проектах. Вертикальная интеграция позволяет контролировать весь цикл – от проектирования до продаж – через сеть из более 65 предприятий и 5000 сотрудников, с офисами продаж в десятках городов России.