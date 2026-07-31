Цена акций «Эталон груп» выросла на 8% после выхода результатов за II квартал
По состоянию на 13:00 мск 31 июля цена акций «Эталон груп» выросла на 8,08% по отношению к закрытию предыдущего торгового дня и составила 23,54 руб. Объем торгов составил 51,17млн руб.
На закрытие торгов 30 июля цена акций «Эталон груп» составила 21,78 руб., оборот торгов достиг 69,87 млн руб. За последние 12 месяцев цена акций «Эталон груп» снизилась на 61%.
Ранее компания объявила операционные результаты за II квартал и первое полугодие 2026 г. Продажи во II квартале выросли на 14% в годовом выражении. Денежные поступления увеличились на 10% год к году и составили 23,7 млрд руб.
В апреле – июне компания реализовала 118 000 кв. м стоимостью 23,2 млрд руб. При этом продажи без учета непрофильных активов снизились на 11% в натуральном и на 13% в стоимостном выражении.
Продажи в столичном регионе показали двузначный прирост: +39% в натуральном и 13% в денежном выражении. Средняя цена жилья выросла на 6% до 305 000 руб. за кв. м.
«Эталон груп» – один из ведущих российских девелоперов, основанный в 1987 г. в Ленинграде (ныне Санкт-Петербург) как ЛенспецСМУ. Компания вышла на московский рынок в 2006 г. и с 2021 г. активно работает в регионах, включая Новосибирск, Екатеринбург, Тюмень и Казань. За это время «Эталон» ввела в эксплуатацию свыше 9,2 млн м² недвижимости. Специализируется на жилой недвижимости комфорт-, бизнес- и премиум-класса, офисных объектах, реставрации культурного наследия и инфраструктурных проектах. Вертикальная интеграция позволяет контролировать весь цикл – от проектирования до продаж – через сеть из более 65 предприятий и 5000 сотрудников, с офисами продаж в десятках городов России.