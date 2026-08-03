Цена акций ГК «Самолет» на Мосбирже выросла на 4%
По состоянию на 07:56 мск 3 августа цена акций ГК «Самолет» выросла на 4,03% по отношению к закрытию предыдущего торгового дня и составила 379,80 руб. Объем торгов составил 1,53 млрд руб.
На закрытие торгов 31 июля цена акций ГК «Самолет» составила 360,40 руб., оборот торгов достиг 8,52 млрд руб. За последние 12 месяцев цена акций ГК «Самолет» снизилась на 68,5%.
Группа компаний «Самолет» (ГК «Самолет») – один из крупнейших российских девелоперов, основанный в 2012 г. Реализует около 70 проектов в 12 российских городах. Всего компания построила свыше 400 домов. Также возводит социальные объекты: детские сады, школы, поликлиники, торговые и спортивные центры. В 2025 г. группа лидировала по уровню текущего строительства. Контролируется основателями и топ-менеджерами, в свободном обращении 33% акций.