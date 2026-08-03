Цена акций ОАК на Мосбирже выросла на 7%

Наибольший удельный вес в структуре производства занимает продукция военного назначения как для внутреннего рынка, так и для иностранных заказчиков. Предприятия в составе корпорации производят самолеты «Су», «МиГ», «Ил», «Ту», «Як», «Бе», а также SJ-100 и МС-21. Контролируется госкорпорацией «Ростех».