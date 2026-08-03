Цена акций ОАК на Мосбирже выросла на 7%
По состоянию на 08:42 мск 3 августа цена акций ОАК выросла на 7,01% по отношению к закрытию предыдущего торгового дня и составила 0,35 руб. Объем торгов составил 55,68 млн руб., следует из данных Мосбиржи.
На закрытие торгов 31 июля цена акций ОАК составила 0,33 руб., оборот торгов достиг 107,97 млн руб. За последние 12 месяцев цена акций ОАК снизилась на 33,9%.
«Объединенная авиастроительная корпорация» («ОАК») – российская авиастроительная корпорация и один из крупнейших игроков на мировом рынке. Основная деятельность: разработка, производство, реализация, обслуживание и модернизация авиационной техники гражданского и военного назначения.
Наибольший удельный вес в структуре производства занимает продукция военного назначения как для внутреннего рынка, так и для иностранных заказчиков. Предприятия в составе корпорации производят самолеты «Су», «МиГ», «Ил», «Ту», «Як», «Бе», а также SJ-100 и МС-21. Контролируется госкорпорацией «Ростех».