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Выручка «Звезды» по РСБУ за первое полугодие снизилась в 2,5 раза

Ведомости

Выручка ПАО «Звезда» за первое полугодие по РСБУ снизилась в 2,5 раза год к году и составила 599,56 млн руб. Финансовые результаты опубликованы на сайте раскрытия корпоративной информации.

Чистый убыток компании снизился на 32,4% до 425,76 млн руб. Валовая прибыль упала более чем в три раза – до 69,33 руб. Убыток от продаж стал больше на 20,4% и достиг отметки в 329,70 млн руб.

«Звезда» не выплачивает дивиденды с 2015 г. Тогда компания начислила выплаты по итогам 2014 г. в размере около 0,01 руб.

ПАО «Звезда» – это машиностроительное предприятие из Санкт-Петербурга, которое производит дизельные двигатели, редукторы и электростанции.

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