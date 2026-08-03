Выручка «Звезды» по РСБУ за первое полугодие снизилась в 2,5 раза
Выручка ПАО «Звезда» за первое полугодие по РСБУ снизилась в 2,5 раза год к году и составила 599,56 млн руб. Финансовые результаты опубликованы на сайте раскрытия корпоративной информации.
Чистый убыток компании снизился на 32,4% до 425,76 млн руб. Валовая прибыль упала более чем в три раза – до 69,33 руб. Убыток от продаж стал больше на 20,4% и достиг отметки в 329,70 млн руб.
«Звезда» не выплачивает дивиденды с 2015 г. Тогда компания начислила выплаты по итогам 2014 г. в размере около 0,01 руб.
ПАО «Звезда» – это машиностроительное предприятие из Санкт-Петербурга, которое производит дизельные двигатели, редукторы и электростанции.