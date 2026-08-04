Цена акций «Газпрома» на Мосбирже упала на 2%
По состоянию на 13:40 мск 4 августа цена акций «Газпрома» снизилась на 2,02% по отношению к закрытию предыдущего торгового дня и составила 92,44 руб. Объем торгов составил 2,22 млрд руб.
На закрытие торгов 3 августа цена акций «Газпрома» составила 93,80 руб., оборот торгов достиг 4,07 млрд руб.
За последние 12 месяцев цена акций «Газпрома» снизилась на 26,5%.
«Газпром» – глобальная энергетическая корпорация, которая занимается геологоразведкой, добычей, транспортировкой, хранением, переработкой и реализацией газа, газового конденсата и нефти. Является мировым лидером по добыче природного газа, контролирует крупнейшие его запасы и самую протяженную газотранспортную систему длиной 182 000 км. Является лидирующей по выручке компанией России, где реализует половину продаваемого газа. Свыше 50% акций компании принадлежит государству.