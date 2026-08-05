Цена акций «Полюса» на Мосбирже выросла на 4,4%
По состоянию на 12:01 мск 5 августа цена акций «Полюса» выросла на 4,42% по отношению к закрытию предыдущего торгового дня и составила 1352,60 руб. Объем торгов составил 2,54 млрд руб.
На закрытие торгов 4 августа цена акций «Полюса» составила 1304,80 руб., оборот торгов достиг 1,72 млрд руб.
Цены акций российский золотодобытчиков растут на фоне уверенного подъема цен на драгметаллы. Золото сегодня достигало отметки $4238 за унцию, и это уровни середины июня.
За последние 12 месяцев цена акций «Полюса» снизилась на 34,2%.
«Полюс» – крупнейшая в России и одна из пяти ведущих мировых золотодобывающих компаний, которая ведет свою историю с 1980 г. Занимает второе место в мире по доказанным и вероятным запасам золота, которые составляют 105 млн унций. Основные предприятия компании расположены в Красноярском крае, Иркутской и Магаданской областях, а также Якутии и Хабаровском крае. Около 46% компании прежний ключевой владелец Саид Керимов передал в 2022 г. Фонду поддержки исламских организаций, в свободном обращении на начало 2026 г. было 22% акций.