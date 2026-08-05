АКРА снизило кредитный рейтинг «Евраза» до AA-(RU)

По данным АКРА, отношение общего долга к FFO до вычета процентов в 2025 г. достигло 3,4х против 1,8х годом ранее. В 2026 г. агентство прогнозирует дальнейший рост этого показателя до 4,6х. При этом отношение FFO до вычета процентов к процентным платежам снизилось до 1,9х (в 2024 г. – 4,1х), а по итогам 2026 г. ожидается на уровне 2,0х.