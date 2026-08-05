АКРА снизило кредитный рейтинг «Евраза» до AA-(RU)
«Понижение кредитного рейтинга Публичного акционерного общества «ЕВРАЗ» (далее – ПАО «ЕВРАЗ», Группа, Компания) обусловлено снижением взвешенных значений таких показателей, как размер и долговая нагрузка, вследствие снижения FFO до чистых процентных платежей и налогов по результатам 2025 г. и его ожидаемого снижения в 2026 г.», – говорится в публикации.
По данным АКРА, отношение общего долга к FFO до вычета процентов в 2025 г. достигло 3,4х против 1,8х годом ранее. В 2026 г. агентство прогнозирует дальнейший рост этого показателя до 4,6х. При этом отношение FFO до вычета процентов к процентным платежам снизилось до 1,9х (в 2024 г. – 4,1х), а по итогам 2026 г. ожидается на уровне 2,0х.
По оценке агенства, ликвидность группы оценена как высокая. Имеющихся средств и невыбранных кредитных линий достаточно для покрытия погашений в 2026–2027 гг.
«Евраз» – международная металлургическая и горнодобывающая компания. Она занимается производством незамкнутых стальных профилей горячей обработки, листового проката в пакетах и стального рельсового профиля для железных дорог и трамвайных путей. Предприятия компании расположены как в России, так и за рубежом.
23 февраля стало известно, что Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск «Евраза» к британской компании Evraz plc. на сумму 97,6 млрд руб.