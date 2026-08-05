Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
AFLT36,08+2,47%CNY Бирж.11,99+0,33%IMOEX2 301,65+1,43%RTSI895,93+1,68%RGBI115,37+0,43%RGBITR776,26+0,44%
Главная / Инвестиции /

Цена акций «Русагро» на Мосбирже выросла на 2%

Ведомости

По состоянию на 21:28 мск 5 августа цена акций «Русагро» выросла на 2,03% по отношению к закрытию предыдущего торгового дня и составила 105,32 руб. Объем торгов составил 2,06 млрд руб., следует из данных Мосбиржи.

На закрытие торгов 4 августа цена акций «Русагро» составила 101,48 руб., оборот торгов достиг 2,68 млрд руб.

За последние 12 месяцев цена акций «Русагро» снизилась на 1,7%.

Группа «Русагро» – крупнейший вертикальный агрохолдинг в России, основанный в 1995 г. Компания производит сахар, мясо и масложировую продукцию. В ее активе 19 заводов и 46 свинокомплексов в 15 регионах страны, а также земельный банк площадью 0,8 млн гектаров. Продукция продается под более чем 30 торговыми марками, среди которых Astoria, «Ряба» и «Слово мясника».

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте