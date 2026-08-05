Цена акций «Русагро» на Мосбирже выросла на 2%

Группа «Русагро» – крупнейший вертикальный агрохолдинг в России, основанный в 1995 г. Компания производит сахар, мясо и масложировую продукцию. В ее активе 19 заводов и 46 свинокомплексов в 15 регионах страны, а также земельный банк площадью 0,8 млн гектаров. Продукция продается под более чем 30 торговыми марками, среди которых Astoria, «Ряба» и «Слово мясника».