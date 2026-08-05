Компания «Агронэкст» разместила облигации на 700 млн юаней

В сообщении отмечается, что 58% спроса обеспечили банки, 10% – управляющие компании, еще 32% пришлось на клиентов брокерского и частно-банковского обслуживания.



Первый вице-президент Газпромбанка Денис Шулаков пояснил, что дебютное размещение «Агронэкста» стало первым выпуском в юанях с начала июля и подтвердило наличие ликвидности на этом сегменте рынка.