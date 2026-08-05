Компания «Агронэкст» разместила облигации на 700 млн юаней
Эмитент группы компаний «Агронэкст» разместил дебютный выпуск облигаций, номинированных в юанях, объемом 700 млн юаней. Об этом сообщила пресс-служба Газпромбанка.
Выпуск сроком на 1,5 года размещен с ежемесячным купоном по ставке 8,95% годовых. Книга заявок была закрыта 5 августа, техническое размещение запланировано на 11 августа. Выпуск также расширил круг российских эмитентов из числа крупнейших производителей минеральных удобрений, представленных на рынке юаневых облигаций.
В сообщении отмечается, что 58% спроса обеспечили банки, 10% – управляющие компании, еще 32% пришлось на клиентов брокерского и частно-банковского обслуживания.
Первый вице-президент Газпромбанка Денис Шулаков пояснил, что дебютное размещение «Агронэкста» стало первым выпуском в юанях с начала июля и подтвердило наличие ликвидности на этом сегменте рынка.