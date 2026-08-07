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9 августа 2026
Инвестиции
Новости компаний
/ Инвестиции
Рынок УК уходит от розницы к кэптивному формату
/ Инвестиции
Итоги торгов на Мосбирже с 3 по 7 августа
/ Финансы
Новый CEO Berkshire вложил $10 млрд в акции материнской компании Google
/ Инвестиции
Китайский разработчик чипов для ИИ Moore Threads планирует листинг в Гонконге
7 августа 2026
/ Инвестиции
Чистая прибыль Ozon по РСБУ за первое полугодие составила 15 млрд рублей
/ Инвестиции
Цена золота превысила $4400 впервые с 17 июня
/ Инвестиции
«СПБ биржа» отложила вопрос дивидендов на 2–3 года
/ Инвестиции
Цена акций «Аэрофлота» на Мосбирже упала на 2%
/ Инвестиции
Цена акций АФК «Система» на Мосбирже упала на 2%
/ Инвестиции
Цена акций «Новатэка» на Мосбирже упала на 2,2%
/ Инвестиции
Рынок акций пытается закрепиться выше уровня 2300 по индексу Мосбиржи
/ Инвестиции
В июле объем операций на рынке деривативов Мосбиржи достиг 17,5 трлн рублей
/ Инвестиции
Нетто-приток от инвесторов в июле составил 33,7 млрд рублей
/ Инвестиции
Внебиржевой курс доллара превысил 82 рубля впервые с марта
/ Инвестиции
Утренний звон по рынку акций 7 августа
6 августа 2026
/ Инвестиции
Что удержит акции нефтяников от падения вслед за нефтью
/ Инвестиции
Как ЦБ ужесточит правила выхода на фондовый рынок
/ Инвестиции
Итоги торгов на Мосбирже 6 августа
/ Инвестиции
Безос продал акции Amazon более чем на $350 млн
/ Инвестиции
СД «Диасофта» рекомендовал выплатить дивиденды за первое полугодие
/ Инвестиции
«Диасофт» не будет проводить обратный выкуп акций в предстоящем квартале
/ Инвестиции
Саудовская Аравия снизила цену на Arab Light для Азии до шестилетнего минимума
/ Инвестиции
СД «Мегафона» рекомендовал выплатить дивиденды за первое полугодие
/ Инвестиции
Цена акций «Газпрома» на Мосбирже упала на 2,1%
/ Инвестиции
Цена акций ВТБ на Мосбирже упала на 2%
/ Инвестиции
СД «Яндекса» рекомендовал выплату дивидендов в размере 110 рублей на акцию
/ Инвестиции
Российский рынок акций перешел к снижению
/ Инвестиции
ЦБ ужесточил требования к листингу ценных бумаг
/ Инвестиции
«Евротранс» подтвердил дефолт по выпуску облигаций
/ Инвестиции
МГКЛ нарастило выручку в 2,5 раза с начала года
/ Инвестиции
Утренний звон по рынку акций 6 августа
/ Инвестиции
Цена на нефть Brent упала до $79,7
Ближайшие события
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
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07 августа, 14:07
Цена акций «Новатэка» на Мосбирже упала на 2,2%
Ведомости
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