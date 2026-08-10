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Главная / Инвестиции /

Цена акций холдинга «Вуш» на Мосбирже выросла на 7,1%

Ведомости

По состоянию на 16:04 мск 10 августа цена акций холдинга «Вуш» выросла на 7,08% по отношению к закрытию предыдущего торгового дня и составила 55,82 руб. Объем торгов составил 359,52 млн руб.

На закрытие торгов 7 августа цена акций холдинга «Вуш» составила 53,62 руб., оборот торгов достиг 362,80 млн руб.

За последние 12 месяцев цена акций холдинга «Вуш» снизилась на 61,7%.

«Вуш холдинг» – крупнейшая российская компания кикшеринга и велошеринга, основанная в 2018 г. Whoosh работает в 77 городах России, парк насчитывает 250 000 средств индивидуальной мобильности, а в приложении зарегистрировано 34 млн аккаунтов. Сервис также доступен в Белоруссии, Казахстане, Колумбии, Бразилии и Чили. Главный акционер – основатель и генеральный директор Дмитрий Чуйко.

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