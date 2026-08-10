Цена акций холдинга «Вуш» на Мосбирже выросла на 7,1%

«Вуш холдинг» – крупнейшая российская компания кикшеринга и велошеринга, основанная в 2018 г. Whoosh работает в 77 городах России, парк насчитывает 250 000 средств индивидуальной мобильности, а в приложении зарегистрировано 34 млн аккаунтов. Сервис также доступен в Белоруссии, Казахстане, Колумбии, Бразилии и Чили. Главный акционер – основатель и генеральный директор Дмитрий Чуйко.