Выручка Yandex B2B Tech увеличилась на 32% за первое полугодие 2026 года
Yandex B2B Tech отчиталась по МСФО за первое полугодие 2026 г. Совокупная выручка по двум ключевым направлениям (платформы для создания IT-продуктов Yandex Cloud и виртуального офиса Яндекс 360) за первое полугодие 2026 г. увеличилась на 32% по сравнению с тем же периодом в 2025 г. и составила 28,9 млрд руб, следует из финансовой отчетности на сайте компании.
Показатель EBITDA достиг 6,4 млрд руб. (+45% г/г).
Выручка Yandex Cloud выросла на 30% г/г и составила 16,7 млрд руб. При этом в компании отметили, что количество клиентов увеличилось на 36% и составило 64 000 человек. Из них 50% – крупный бизнес, 29% – малый бизнес и 21% – массовый сегмент. При этом 83% облачного потребления формируют клиенты из банковской и IT-сфер, а также клиенты из физтеха и ритейла.
Как отметили в «Яндексе», ключевой вклад в увеличение показателей компании внесли сервисы информационной безопасности (пользуются 53% крупного бизнеса) и ИИ-сервисы (пользуются 37% клиентов крупного бизнеса).
Выручка виртуального офиса Яндекс 360 в первом полугодии 2026 г. выросла на 42% по сравнению с показателями того же периода 2025 г. и составила 11,6 млрд руб. Ежемесячная аудитория превысила 117 млн пользователей (+26%). Количество платных учетных записей достигло 8,9 млн шт. 59% пользователей офиса – компании, работающие в сферах IT, ритейла, строительства, производства и профессиональных услуг.
В 2025 г. совокупная выручка Yandex B2B Tech составила 48,2 млрд руб. Это на 48% больше, чем в 2024 г.