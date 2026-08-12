Выручка Yandex B2B Tech увеличилась на 32% за первое полугодие 2026 года

Выручка Yandex Cloud выросла на 30% г/г и составила 16,7 млрд руб. При этом в компании отметили, что количество клиентов увеличилось на 36% и составило 64 000 человек. Из них 50% – крупный бизнес, 29% – малый бизнес и 21% – массовый сегмент. При этом 83% облачного потребления формируют клиенты из банковской и IT-сфер, а также клиенты из физтеха и ритейла.