Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
CNY Бирж.12,305+0,5%VEON-RX58+0,52%CHKZ16 900-5,59%IMOEX2 305,84-0,77%RTSI881,82-0,77%RGBI115,61+0,22%RGBITR779,63+0,24%
Главная / Инвестиции /

Выручка Yandex B2B Tech увеличилась на 32% за первое полугодие 2026 года

Ведомости

Yandex B2B Tech отчиталась по МСФО за первое полугодие 2026 г. Совокупная выручка по двум ключевым направлениям (платформы для создания IT-продуктов Yandex Cloud и виртуального офиса Яндекс 360) за первое полугодие 2026 г. увеличилась на 32% по сравнению с тем же периодом в 2025 г. и составила 28,9 млрд руб, следует из финансовой отчетности на сайте компании.

Показатель EBITDA достиг 6,4 млрд руб. (+45% г/г).

Выручка Yandex Cloud выросла на 30% г/г и составила 16,7 млрд руб. При этом в компании отметили, что количество клиентов увеличилось на 36% и составило 64 000 человек. Из них 50% – крупный бизнес, 29% – малый бизнес и 21% – массовый сегмент. При этом 83% облачного потребления формируют клиенты из банковской и IT-сфер, а также клиенты из физтеха и ритейла.

Как отметили в «Яндексе», ключевой вклад в увеличение показателей компании внесли сервисы информационной безопасности (пользуются 53% крупного бизнеса) и ИИ-сервисы (пользуются 37% клиентов крупного бизнеса).

Выручка виртуального офиса Яндекс 360 в первом полугодии 2026 г. выросла на 42% по сравнению с показателями того же периода 2025 г. и составила 11,6 млрд руб. Ежемесячная аудитория превысила 117 млн пользователей (+26%). Количество платных учетных записей достигло 8,9 млн шт. 59% пользователей офиса – компании, работающие в сферах IT, ритейла, строительства, производства и профессиональных услуг.

В 2025 г. совокупная выручка Yandex B2B Tech составила 48,2 млрд руб. Это на 48% больше, чем в 2024 г.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь