Цена акций «Фосагро» на Мосбирже упала на 5,1%
По состоянию на 16:19 мск 14 августа цена акций «Фосагро» снизилась на 5,09% по отношению к закрытию предыдущего торгового дня и составила 5301 руб. Объем торгов составил 472,96 млн руб.
На закрытие торгов 13 августа цена акций «Фосагро» составила 5562 руб., оборот торгов достиг 907,84 млн руб.
За последние 12 месяцев цена акций «Фосагро» снизилась на 24,5%.
«Фосагро» – крупнейший европейский производитель фосфорных удобрений и мировой лидер в производстве высокосортного фосфатного сырья. Компания производит более 50 марок минеральных удобрений, аммиак и кормовые фосфаты, высокосортное фосфатное сырье и поставляет продукцию более чем в сотню стран. Среди основных активов группы – АО «Апатит», основанное в 1929 г. в Череповце, ООО «ФосАгро-Регион» и АО «НИИ по удобрениям и инсектофунгицидам им. проф. Самойлова». Основными акционерами являются бывший генеральный директор компании Андрей Гурьев и его семья.