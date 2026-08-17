Индекс Мосбиржи опустился ниже 2100 пунктов впервые с конца июля
Индекс Мосбиржи c дополнительным кодом (IMOEX2) опускался до 2088,38 пункта на утренних торгах 17 августа, следует из данных площадки. Это первое с 24 июля падение ниже 2100 пунктов.
На 8:27 мск индекс снижался на 2,43% до 2088,38 пункта. Позже, к 9:12 мск, показатель снизился до 2080,79 пункта (-2,78%).
Среди лидеров снижения на 8:51 мск – МКПАО «Лента» (-4,28%), ПАО «Группа ренессанс страхование» (-4,17%), «iПозитив» (-4,11%), En+ Group (-4,09%), БСП (-3,98%). Позже к лидерам снижения присоединилась «Алроса» с падением на 4,62%. Лидером роста стал ЮГК (+0,19%).
14 августа индекс Мосбиржи (IMOEX) падал на 4,5%, писали «Ведомости».
Расчет индекса Мосбиржи ведется по формуле: сумма капитализации всех компаний в индексе делится на делитель и умножается на 100. Начальное значение – 100 пунктов, минимальное зафиксировано в августе 1998 г. – 18,53 пункта.