Объем торгов на срочном рынке в выходные дни превысил 1,7 трлн рублей за год
Объем торгов в выходные дни на срочном рынке Мосбиржи превысил 1,7 трлн руб. за год. Об этом «Ведомостям» сообщили в представительстве площадки.
С момента запуска торгов в выходные возможностью заключать сделки с фьючерсами и опционами воспользовались 215 000 клиентов. Доля торгов в выходные дни в среднем за год составила 3,8% от объема основной торговой сессии. Максимальный объем торгов был зафиксирован 28 февраля этого года, составив 82,6 млрд руб.
В июле этого года в выходные также доступны сделки с валютными фьючерсами. С момента запуска объем торгов валютными производными в выходные достиг 34 млрд руб., отметили в Мосбирже.
В середине августа в Мосбирже объявили, что с 14 сентября основная торговая сессия на фондовом, срочном, валютном рынках и рынке драгоценных металлов Московской биржи будет начинаться в 9:00 мск. Время проведения основной торговой сессии увеличится на один час и составит 10 часов.