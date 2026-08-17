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Объем торгов на срочном рынке в выходные дни превысил 1,7 трлн рублей за год

Максим Цуланов
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Объем торгов в выходные дни на срочном рынке Мосбиржи превысил 1,7 трлн руб. за год. Об этом «Ведомостям» сообщили в представительстве площадки.

С момента запуска торгов в выходные возможностью заключать сделки с фьючерсами и опционами воспользовались 215 000 клиентов. Доля торгов в выходные дни в среднем за год составила 3,8% от объема основной торговой сессии. Максимальный объем торгов был зафиксирован 28 февраля этого года, составив 82,6 млрд руб.

В июле этого года в выходные также доступны сделки с валютными фьючерсами. С момента запуска объем торгов валютными производными в выходные достиг 34 млрд руб., отметили в Мосбирже.

В середине августа в Мосбирже объявили, что с 14 сентября основная торговая сессия на фондовом, срочном, валютном рынках и рынке драгоценных металлов Московской биржи будет начинаться в 9:00 мск. Время проведения основной торговой сессии увеличится на один час и составит 10 часов.

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