Объем торгов на срочном рынке в выходные дни превысил 1,7 трлн рублей за год

С момента запуска торгов в выходные возможностью заключать сделки с фьючерсами и опционами воспользовались 215 000 клиентов. Доля торгов в выходные дни в среднем за год составила 3,8% от объема основной торговой сессии. Максимальный объем торгов был зафиксирован 28 февраля этого года, составив 82,6 млрд руб.