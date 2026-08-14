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Основные торги на Мосбирже с 14 сентября будут начинаться на час раньше

Наталья Захарова

С 14 сентября основная торговая сессия на фондовом, срочном, валютном рынках и рынке драгоценных металлов Московской биржи будет начинаться в 9:00 мск. Об этом сообщается на сайте торговой площадки.

Время проведения основной торговой сессии увеличится на один час и составит 10 часов. Расчет и публикация основных индексов Мосбиржи будет также стартовать с 9:00 мск. Торги в выходные будут по-прежнему проводиться с 9:50 до 19:00 мск.

«Он [шаг] позволит инвесторам разнообразить свои торговые стратегии и предоставит дополнительную ликвидность прежде всего за счет институциональных инвесторов, которым важно реализовывать свои стратегии в основную торговую сессию. Кроме того, клиенты Сибири и Дальнего Востока получат дополнительный час для торговли в комфортное для них время», – заявил председатель правления Мосбиржи Виктор Жидков.

Утренняя торговая сессия в будние дни с 14 сентября будет начинаться в 6:50 и заканчиваться в 9:00 мск (6:50–7:00 – аукцион открытия). Основная торговая сессия будет проходить с 9:00 до 19:00 (9:00–9:10 – аукцион открытия – для ценных бумаг, не допущенных к утренней сессии), а вечерняя торговая сессия – с 19:00 до 23:50 мск.

С 18 августа на срочном рынке Мосбиржи начнутся торги поставочными фьючерсными контрактами на акции четырех эмитентов. В список новых инструментов вошли фьючерсы на обыкновенные акции ПАО «Фикс прайс» (FIXP), ПАО «Группа Русагро» (RAGR), а также фьючерсы с увеличенным лотом на акции ПАО «Группа Астра» (ASRT) и ПАО «Новабев групп» (BELU) – так называемые макси-фьючерсы.

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