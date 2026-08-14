Основные торги на Мосбирже с 14 сентября будут начинаться на час раньше

Утренняя торговая сессия в будние дни с 14 сентября будет начинаться в 6:50 и заканчиваться в 9:00 мск (6:50–7:00 – аукцион открытия). Основная торговая сессия будет проходить с 9:00 до 19:00 (9:00–9:10 – аукцион открытия – для ценных бумаг, не допущенных к утренней сессии), а вечерняя торговая сессия – с 19:00 до 23:50 мск.