Мосбиржа расширила линейку фьючерсов на российские акции

Как пояснили на бирже, новые контракты расширят возможности участников по хеджированию портфелей и реализации торговых стратегий. Лоты по фьючерсам на «Астру» и «Новабев» увеличены в 10 раз, что должно повысить удобство работы с этими инструментами. При этом фьючерсы на эти же бумаги со стандартным лотом продолжат торговаться до истечения срока обращения без изменений.