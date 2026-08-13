Мосбиржа расширила линейку фьючерсов на российские акции
На срочном рынке Московской биржи с 18 августа начинаются торги поставочными фьючерсными контрактами на акции четырех эмитентов. Об этом сообщили в пресс-релизе площадки.
В список новых инструментов вошли фьючерсы на обыкновенные акции ПАО «Фикс Прайс» (FIXP), ПАО «Группа Русагро» (RAGR), а также фьючерсы с увеличенным лотом на акции ПАО «Группа Астра» (ASRT) и ПАО «Новабев групп» (BELU) – так называемые макси-фьючерсы.
Как пояснили на бирже, новые контракты расширят возможности участников по хеджированию портфелей и реализации торговых стратегий. Лоты по фьючерсам на «Астру» и «Новабев» увеличены в 10 раз, что должно повысить удобство работы с этими инструментами. При этом фьючерсы на эти же бумаги со стандартным лотом продолжат торговаться до истечения срока обращения без изменений.
Также Мосбиржа представила параметры новых фьючерсных контрактов. По «Фикс Прайсу» (код FIXR, FI) лот составляет 10 000 акций с обращением в сентябрьской и декабрьской сериях, для «Русагро» (RAGR, RZ) лот равен 100 акциям в тот же период. Макси-фьючерсы на «Группу Астра» (ASTRM, AB) и «Новабев групп» (BELUGAM, NE) имеют лот 10 акций и торгуются в декабрьской и мартовской сериях.
Для всех новых контрактов стоимость шага цены и минимальный шаг цены установлены в размере 1 руб., уточнила площадка.
Ранее, 12 августа, Мосбиржа сообщила, что торговая сессия выходного дня 15 и 16 августа отменяется из-за технических работ на промышленном полигоне фондового и срочного рынков. В эти дни также не будут доступны рынок стандартизированных производных финансовых инструментов и отчетность по внебиржевым сделкам. Мосбиржа просит участников на время работ отключать шлюзы и терминалы, чтобы не загружать торговые системы тестовыми данными.