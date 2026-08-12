Мосбиржа не будет проводить допсессию выходного дня 15 и 16 августа
Московская биржа отменит дополнительную торговую сессию выходного дня 15 и 16 августа из-за технических работ на промышленном полигоне фондового и срочного рынков, сообщается на сайте площадки.
В эти дни будет также недоступен рынок стандартизированных производных финансовых инструментов (СПФИ) и отчитывание сделок ОТС. Мосбиржа попросила на период внутренних работ отключить шлюзы и терминалы от торговых систем во избежание загрузки тестовых данных.
Обычно дополнительные торговые сессии в выходные дни проходят по субботам и воскресеньям с 09:50 до 19:00 мск. При необходимости они также могут проводиться в другие праздничные и нерабочие дни.
11 августа представитель Мосбиржи сообщал «Ведомостям», что объем вторичных торгов облигациями на платформе в июле составил 2,2 трлн руб. В эту сумму входит 1,4 трлн руб. объема торгов ОФЗ и корпоративными облигациями в размере 723,4 млрд руб.
Сделки с долговыми ценными бумагами на торгах совершали 746 700 частных инвесторов, их доля составила 14,5%. Частные инвесторы вложили в облигации за тот же период 100,9 млрд руб., где 99% составили корпоративные облигации в рублях, а 1% – вложения в рублевые ОФЗ и облигации в валюте.