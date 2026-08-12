Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
ALRS21,26-4,66%CNY Бирж.12,299+0,45%IMOEX2 301,43-0,96%RTSI873,52-1,71%RGBI115,62+0,23%RGBITR779,7+0,25%
Главная / Инвестиции /

Мосбиржа не будет проводить допсессию выходного дня 15 и 16 августа

Наталья Захарова

Московская биржа отменит дополнительную торговую сессию выходного дня 15 и 16 августа из-за технических работ на промышленном полигоне фондового и срочного рынков, сообщается на сайте площадки.

В эти дни будет также недоступен рынок стандартизированных производных финансовых инструментов (СПФИ) и отчитывание сделок ОТС. Мосбиржа попросила на период внутренних работ отключить шлюзы и терминалы от торговых систем во избежание загрузки тестовых данных.

Обычно дополнительные торговые сессии в выходные дни проходят по субботам и воскресеньям с 09:50 до 19:00 мск. При необходимости они также могут проводиться в другие праздничные и нерабочие дни.

11 августа представитель Мосбиржи сообщал «Ведомостям», что объем вторичных торгов облигациями на платформе в июле составил 2,2 трлн руб. В эту сумму входит 1,4 трлн руб. объема торгов ОФЗ и корпоративными облигациями в размере 723,4 млрд руб.

Сделки с долговыми ценными бумагами на торгах совершали 746 700 частных инвесторов, их доля составила 14,5%. Частные инвесторы вложили в облигации за тот же период 100,9 млрд руб., где 99% составили корпоративные облигации в рублях, а 1% – вложения в рублевые ОФЗ и облигации в валюте.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь