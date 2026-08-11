Объем вторичных торгов облигациями на Мосбирже в июле составил 2,2 трлн рублей

Сделки с долговыми ценными бумагами на торгах совершали 746 700 частных инвесторов, их доля составила 14,5%. Частные инвесторы вложили в облигации за тот же период 100,9 млрд руб., где 99% составили корпоративные облигации в рублях, а 1% – вложения в рублевые ОФЗ и облигации в валюте.