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Объем вторичных торгов облигациями на Мосбирже в июле составил 2,2 трлн рублей

Ведомости

Объем вторичных торгов облигациями в июле на Московской бирже составил 2,2 трлн руб., сообщили «Ведомостям» в представительстве площадки.

В эту сумму входит 1,4 трлн руб. объема торгов ОФЗ и корпоративными облигациями в размере 723,4 млрд руб

Сделки с долговыми ценными бумагами на торгах совершали 746 700 частных инвесторов, их доля составила 14,5%. Частные инвесторы вложили в облигации за тот же период 100,9 млрд руб., где 99% составили корпоративные облигации в рублях, а 1% – вложения в рублевые ОФЗ и облигации в валюте.

Объем размещений облигаций в июле составил 885,6 млрд руб., включая однодневные облигации на 287,5 млрд руб.

Банк России в конце июля сообщил, что объем облигаций в обращении составил 72,8 трлн руб. Объем задолженности по облигациям в корпоративном секторе увеличился на 3,5% до 36,4 трлн руб. Рост связан с новыми выпусками финансовых и нефинансовых организаций, указывали в регуляторе.

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