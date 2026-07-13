Сбербанк зафиксировал объем выпуска облигаций АС на уровне 38,411 млрд рублей

Чистая прибыль Сбербанка по МСФО за I квартал 2026 г. достигла 507,9 млрд руб. Показатель превышает результат аналогичного периода прошлого года на 16,5%. Совокупный кредитный портфель банка с начала года увеличился на 1,9%, достигнув 51,6 трлн руб. Корпоративное кредитование прибавило 1,7%, розничное – 2,5% за счет ипотечного кредитования. Объем средств частных клиентов вырос на 1,3% и составил 33,9 трлн руб. Совокупные расходы на резервы и переоценка кредитов выросли на 15,9% до 162 млрд руб.