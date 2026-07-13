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Сбербанк зафиксировал объем выпуска облигаций АС на уровне 38,411 млрд рублей

Ведомости

СФО «СБ Секьюритизация 5» зафиксировало объем выпуска облигаций с залоговым обеспечением класса АС на уровне 38,411 млрд руб. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на источник на финансовом рынке.

Финальный ориентир по ставке купона составил 15,8% годовых. Доходность к погашению высчитывается на уровне 16,93% годовых.

25 июня рейтинговое агентство «Эксперт РА» присвоило выпуску класса АС ожидаемый кредитный рейтинг ruAAA.sf.

Чистая прибыль Сбербанка по МСФО за I квартал 2026 г. достигла 507,9 млрд руб. Показатель превышает результат аналогичного периода прошлого года на 16,5%. Совокупный кредитный портфель банка с начала года увеличился на 1,9%, достигнув 51,6 трлн руб. Корпоративное кредитование прибавило 1,7%, розничное – 2,5% за счет ипотечного кредитования. Объем средств частных клиентов вырос на 1,3% и составил 33,9 трлн руб. Совокупные расходы на резервы и переоценка кредитов выросли на 15,9% до 162 млрд руб.

Ранее старший управляющий директор по продажам и развитию бизнеса Мосбиржи Борис Блохин заявил, что на горизонте от полугода до года облигации продолжат обгонять банковские депозиты по доходности. На бирже, по его словам, «со всех сторон ветер дует в паруса облигационного рынка». 

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