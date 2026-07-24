ЦБ: объем облигаций в обращении составил 72,8 трлн рублей
Объем облигаций в обращении на российском рынке к 1 июля 2026 г. составил 72,8 трлн руб., следует из статистики ценных бумаг Банка России.
По данным регулятора на июнь, объем задолженности по облигациям в корпоративном секторе увеличился на 3,5% до 36,4 трлн руб. Аналитики ЦБ подчеркнули, что рост связан с новыми выпусками финансовых и нефинансовых организаций. Они также зафиксировали рост доли облигаций в иностранной валюте (+10%). Больше всего на российском рынке облигаций, номинированных в долларах США (4,3 трлн руб.) и юанях (2,4 трлн руб.).
Стоимость котируемых акций российских эмитентов в июне достигла 40,2 трлн руб., из них 64% – ценные бумаги нефинансовых организаций. Регулятор отметил, что в указанный период переоценка стоимости акций была отрицательной. Основной причиной названо падение котировок организаций обрабатывающих производств и организаций финансовой и страховой деятельности.
15 июля совет директоров ПАО «Уралкалий» утвердил программу облигаций на 200 млрд руб. на срок до 10 лет. Ограничения срока действия программы отсутствуют. Облигации будут зарегистрированы под серией 003Р. В настоящее время в обращении находится выпуск биржевых облигаций компании объемом 1 млрд руб.
13 июля стало известно, что на рынок облигаций после семилетнего перерыва возвращается «Северсталь». Компания собрала книгу заявок сразу на два рублевых выпуска совокупным объемом не менее 10 млрд руб. – с фиксированным и плавающим купонами. Доход ежемесячный, ориентир ставки купона по «фиксу» – ключевая плюс не более 135 б. п., по флоатеру (доходность к погашению, YTM) – не выше кривой бескупонной доходности ОФЗ на аналогичном сроке плюс 80–100 б. п. Срок обращения обоих выпусков – два года.