Совет директоров «Уралкалия» утвердил программу облигаций на 10 лет
Совет директоров ПАО «Уралкалий» утвердил программу облигаций на 200 млрд руб. на срок до 10 лет, сообщается на сайте центра раскрытия корпоративной информации.
Ограничения срока действия программы отсутствуют. Облигации будут зарегистрированы под серией 003Р.
В настоящее время в обращении находится выпуск биржевых облигаций компании объемом 1 млрд руб.
Выручка «Уралкалия» за 2025 г. по РСБУ выросла на 19% до 300,7 млрд руб. Выручка от экспортных продаж достигла 230,8 млрд руб., показав рост на 17% по сравнению с показателем 2024 г. Выручка от продаж на рынке РФ тоже выросла – на 26%, почти до 70 млрд руб. Валовая прибыль увеличилась почти в полтора раза, до 170 млрд руб. (+48%). Прибыль от продаж выросла до 146,2 млрд руб., на 57%.
«Уралкалий» – один из ведущих мировых производителей и экспортеров калия, входит в группу «Уралхим». Производственные активы компании включают пять рудников и семь обогатительных фабрик, расположенных в городах Березники и Соликамск (Пермский край).