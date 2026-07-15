Совет директоров «Уралкалия» утвердил программу облигаций на 10 лет

Выручка «Уралкалия» за 2025 г. по РСБУ выросла на 19% до 300,7 млрд руб. Выручка от экспортных продаж достигла 230,8 млрд руб., показав рост на 17% по сравнению с показателем 2024 г. Выручка от продаж на рынке РФ тоже выросла – на 26%, почти до 70 млрд руб. Валовая прибыль увеличилась почти в полтора раза, до 170 млрд руб. (+48%). Прибыль от продаж выросла до 146,2 млрд руб., на 57%.