Курс юаня на Мосбирже превысил отметку в 12,6 рубля
Курс юаня перешагнул уровень 12,60 руб. Стоимость китайской валюты обновила максимум с февраля 2025 г.
По состоянию на 15:17 мск юань оценивается в 12,63 руб. Разница с ценой закрытия составила 0,1 руб. Максимум за день равен 12,69 руб.
Официальный курс июня от Банка России на 15 августа составляет 12,48 руб.
6 августа «Ведомости» писали, что национальная валюта слабеет к доллару, евро и юаню уже третий месяц подряд. Одним из факторов ослабления рубля мог стать локальный дефицит валютной ликвидности, считает руководитель группы макроэкономики и фондового рынка УК «Альфа-капитал» Александр Джиоев. На это косвенно указывает рост ставки RUSFAR CNY: спрос на юани на российском рынке превысил предложение. Дисбаланс может быть связан с инфраструктурными факторами, в том числе сложностями при переводе валюты в российский контур, но такие затруднения временны, отмечает эксперт.