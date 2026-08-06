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Главная / Инвестиции /

Как долго будет падать рубль

К концу года ослабление российской валюты может остановиться
Наталья Заруцкая
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

Национальная валюта слабеет к доллару, евро и юаню уже третий месяц подряд. За июнь доллар вырос на 9,5% до 77,75 руб., евро – на 7% до 88,65 руб.; за июль – на 2,7% до 79,86 руб. и на 2,5% до 90,88 руб. соответственно, следует из подсчетов «Ведомостей» на основе данных ЦБ. В августе падение продолжилось: за первые дни рубль ослабел к доллару на 1,3% до 80,93 руб., к евро – на 2,5% до 93,19 руб. Юань на Мосбирже за июнь вырос на 10,8% до 11,61 руб., за июль – на 0,97% до 11,73 руб., а за первые дни августа прибавил уже 2,2% до 11,99 руб.

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