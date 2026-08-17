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Петербургская биржа ввела новый механизм обеспечения потребителей бензином

Наталья Захарова

Петербургская биржа ввела механизм обеспечения конечных потребителей бензином в рамках адаптации к ситуации на топливном рынке. Об этом сообщила сама торговая площадка, передает ТАСС.

Под конечными потребителями биржа понимает лица, приобретающие нефтепродукты для собственного потребления либо обладающие мощностями для переработки закупаемой продукции. К потребителям относятся также те, кто использует топливо для переработки по давальческим и процессинговым договорам либо приобретает нефтепродукты для реализации через собственные сети АЗС и другие сбытовые активы.

Применение нового биржевого механизма доступно только через электронную площадку «Оператор товарных поставок» (ОТП) РЖД (на условии поставки «франко-вагон станция отправления ОТП») для обеспечения прослеживаемости товара в адрес конкретных грузополучателей. Покупатели должны подтвердить, что грузополучатель – конечный потребитель. Он также должен иметь соответствующие договоры с РЖД.

С 13 августа на Петербургской бирже продается бензин экологического класса «Евро-3» марок АИ-92, АИ-95, АИ-98. Топливо доступно в сегменте мелкого опта.

5 августа правительство разрешило до 1 июля 2027 г. импорт, производство, выпуск и обращение автомобильного бензина экологических классов «Евро-2», «Евро-3» и «Евро-4». При этом на АЗС в обязательном порядке должна быть размещена информация об экологическом классе топлива. Кроме того, постановление отменяет ранее принятое решение, которое допускало обращение бензина экологического класса К5 с повышенным содержанием серы до конца 2026 г.

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