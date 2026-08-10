Петербургская биржа запустит торги бензином класса «Евро-3»
Бензин экологического класса «Евро-3» марок Аи-92, Аи-95, Аи-98 будет продаваться на Петербургской бирже с 13 августа, следует из данных торговой площадки.
Топливо будет продаваться в сегменте мелкого опта.
В июле правительство РФ одобрило выпуск бензина и дизельного топлива по стандартам «Евро-3» до конца 2026 г. отдельными нефтеперерабатывающими заводами (НПЗ). К продаже допускается топливо класса К-5 с массовой долей серы не более 150 мг на кг и объемной долей ароматических углеводородов не более 42%.
5 августа правительство разрешило до 1 июля 2027 г. импорт, производство, выпуск и обращение автомобильного бензина экологических классов «Евро-2», «Евро-3» и «Евро-4». При этом на АЗС в обязательном порядке должна быть размещена информация об экологическом классе топлива. Кроме того, постановление отменяет ранее принятое решение, которое допускало обращение бензина экологического класса К5 с повышенным содержанием серы до конца 2026 г.