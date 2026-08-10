Петербургская биржа запустит торги бензином класса «Евро-3»

5 августа правительство разрешило до 1 июля 2027 г. импорт, производство, выпуск и обращение автомобильного бензина экологических классов «Евро-2», «Евро-3» и «Евро-4». При этом на АЗС в обязательном порядке должна быть размещена информация об экологическом классе топлива. Кроме того, постановление отменяет ранее принятое решение, которое допускало обращение бензина экологического класса К5 с повышенным содержанием серы до конца 2026 г.