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Главная / Инвестиции /

Чистая прибыль «Сибур холдинга» за полугодие снизилась на 54%

Наталья Захарова

Чистая прибыль ПАО «Сибур холдинг» по МСФО по итогам первого полугодия составила 67,7 млрд руб., что на 54% меньше, чем в результате первых шести месяцев прошлого года. Промежуточный отчет опубликован на сайте компании.

Скорректированная чистая прибыль без учета курсовой разницы выросла до 60,1 млрд руб. Рост составил 22,9% год к году благодаря повышению операционной эффективности бизнеса. Выручка за отчетный период снизилась на 2,5% и достигла 516,4 млрд руб. Такую динамику объяснили выраженным охлаждением спроса в большинстве отраслей потребления.

Показатель EBITDA составил 196 млрд руб., что на 1,0% больше год к году. Объем чистого долга по состоянию на 30 июня составил 1,02 трлн руб. – на 3,2% меньше суммы на конец 2025 г. Отношение чистого долга к EBITDA составило 2,7х в рублевом выражении против 2,8х на конец 2025 г.

Чистая прибыль компании по МСФО за 2025 г. выросла на 4,5% год к году и достигла 205,15 млрд руб. Выручка упала на 10,4% до 1,05 трлн руб. На показатель повлияли снижение международных нефтехимических котировок в сочетании с укреплением курса рубля к доллару и сокращение потребления синтетических материалов на внутреннем рынке в ряде отраслей из-за падения деловой активности.

27 августа 2025 г. рейтинговое агентство АКРА подтвердило кредитный рейтинг ПАО «Сибур холдинг» на уровне ААА(RU), прогноз «стабильный».

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