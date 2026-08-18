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Индекс Мосбиржи продолжил коррекцию и превысил 2150 пунктов

Ведомости

Индекс Московской биржи продолжил коррекцию и в моменте превысил значение в 2150 п. Индекс РТС почти достиг отметки в 800 п., но остановился на 799 п.

По состоянию на 13:20 мск индекс Мосбиржи составил 2149,53 п., РТС – 796,18 п. К закрытию предыдущего дня показатели выросли на 2,68% и 2,64% соответственно. Максимальное значение за день – 2157,94 п. и 799,64 п.

Лидерами роста стали акции МКБ (+6,4%), «Алросы» (6,14%), «Эн+ груп» (+5,26%), «Мосэнерго» (+4,55%), а также «Циана» (+4,49%). Объем торгов составил 32,57 млрд руб.

Главный бенчмарк российского фондового рынка по итогам основной сессии в понедельник, 17 августа, уменьшился на 2,02% до 2093,22 п. Его долларовый аналог индекс РТС потерял 2,56% и составил 775,65 п. Лидерами роста стали бумаги МКБ (+2,92%), ЮГК (+2,92%) и «Русала» (+0,3%). В аутсайдерах оказались бумаги VK (-6,95%), ММК (-6,11%), «Алросы» (-5,3%), НЛМК (-4,69%) и обыкновенные акции банка «Санкт-Петербург» (-4,67%).

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