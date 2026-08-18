Индекс Мосбиржи продолжил коррекцию и превысил 2150 пунктов

Главный бенчмарк российского фондового рынка по итогам основной сессии в понедельник, 17 августа, уменьшился на 2,02% до 2093,22 п. Его долларовый аналог индекс РТС потерял 2,56% и составил 775,65 п. Лидерами роста стали бумаги МКБ (+2,92%), ЮГК (+2,92%) и «Русала» (+0,3%). В аутсайдерах оказались бумаги VK (-6,95%), ММК (-6,11%), «Алросы» (-5,3%), НЛМК (-4,69%) и обыкновенные акции банка «Санкт-Петербург» (-4,67%).