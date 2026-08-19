«Циан» намерен выплатить дивиденды в размере не менее 30 рублей на акцию

Чистая прибыль МКПАО «Циан» по итогам первого полугодия выросла в два раза год к году и составила 2,05 млрд руб. Совокупная выручка группы за шесть месяцев увеличилась на 20,5% в сравнении с первым полугодием 2025 г. – до 8,3 млрд руб. Скорректированная EBITDA показала рост в 68,2% – до 2,72 млрд руб. Рентабельность по скорректированной EBITDA выросла на 9,3 п. п. и составила 32,7%.