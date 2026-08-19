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«Циан» намерен выплатить дивиденды в размере не менее 30 рублей на акцию

Наталья Захарова

МКПАО «Циан» заявил о планах до конца года выплатить дивиденды в размере не менее 30 руб. на акцию. Об этом говорится в сообщении на сайте компании.

В июне «Циан» выплатил дивиденды за I квартал в размере 53 руб. на одну акцию, в том числе 23,7 руб. специального дивиденда. Дивидендная доходность составила 8,7%.

Кроме того, 15 июля компания начала обратный выкуп акций. По состоянию на 17 августа было выкуплено 1,08 акций на сумму 649,9 млн руб. С учетом обратного выкупа акций условное изменение фри-флоата составило 3 п. п.

Чистая прибыль МКПАО «Циан» по итогам первого полугодия выросла в два раза год к году и составила 2,05 млрд руб. Совокупная выручка группы за шесть месяцев увеличилась на 20,5% в сравнении с первым полугодием 2025 г. – до 8,3 млрд руб. Скорректированная EBITDA показала рост в 68,2% – до 2,72 млрд руб. Рентабельность по скорректированной EBITDA выросла на 9,3 п. п. и составила 32,7%.

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