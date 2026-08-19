По итогам полугодия «Циан» удвоил чистую прибыль

Операционные расходы по итогам полугода составили 5,92 млрд руб. (+3,6%). Больше всего за период выросли расходы на персонал – до 3,14 млрд руб. (+12,4%). Расходы на маркетинг снизились на 2,7%, однако на него выделяется вторая по величине статья расходов – 1,85 млрд руб. В «Циане» также сделали упор на IТ-технологии и увеличили на них расходы на 9,6% – до 365 млн руб.