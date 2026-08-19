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По итогам полугодия «Циан» удвоил чистую прибыль

Ведомости

Чистая прибыль МКПАО «Циан» по итогам первого полугодия выросла в два раза год к году и составила 2,05 млрд руб. Финансовые результаты опубликованы на сайте компании.

Совокупная выручка группы за шесть месяцев увеличилась на 20,5% в сравнении с первым полугодием 2025 г. – до 8,3 млрд руб. Скорректированная EBITDA показала рост в 68,2% – до 2,72 млрд руб. Рентабельность по скорректированной EBITDA выросла на 9,3 п. п. и составила 32,7%.

Операционные расходы по итогам полугода составили 5,92 млрд руб. (+3,6%). Больше всего за период выросли расходы на персонал – до 3,14 млрд руб. (+12,4%). Расходы на маркетинг снизились на 2,7%, однако на него выделяется вторая по величине статья расходов – 1,85 млрд руб. В «Циане» также сделали упор на IТ-технологии и увеличили на них расходы на 9,6% – до 365 млн руб.

В «Циане» рассказали, что основными драйверами роста стала более эффективная монетизация в бизнесе размещения объявлений и лидогенерации. Кроме того, выросло количество лидов, продолжается улучшение конверсий в совокупности с увеличением средней стоимости лида. Также заметен рост выручки от медийной рекламы за счет увеличения емкости и роста среднего чека.

15 июля «Циан» начал процедуру байбэка. Объем выкупа составит до 4 млрд руб., срок выкупа – 12 месяцев. В отчете компания заявила, что по состоянию на 17 августа было выкуплено 1,08 млн акций на сумму 649,9 млн руб.

За I квартал 2026 г. акционеры «Циана» утвердили дивиденды в размере 53 руб. на акцию.

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