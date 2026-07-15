«Циан» начал обратный выкуп акций

«Циан» – ведущая в России онлайн-платформа объявлений о продаже и аренде недвижимости. На 2025 г. в «Циане» было представлено 2,1 млн среднесуточных активных объявлений, а активность составила 20,2 млн уникальных пользователей в месяц. По посещаемости входит в десятку самых популярных ресурсов объявлений о недвижимости в мире.