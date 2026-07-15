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«Циан» начал обратный выкуп акций

Ведомости

«Циан» начинает байбэк с 15 июля, объявили в МКПАО.

Выкупом займется дочерняя компания АО «Ц-решения». Объем выкупа составит до 4 млрд руб., срок выкупа – 12 месяцев с даты начала процедуры.

«Ожидается, что обратный выкуп повлечет сокращение количества акций в свободном обращении и будет способствовать росту свободного денежного потока и прибыли в расчете на одну акцию в будущих периодах», – говорится в сообщении.

Совет директоров МКПАО одобрил байбэк 6 июля. На следующий день финансовый директор группы Ольга Жилинская сообщила, что «Циан» не будет использовать выкупленные в рамках байбэка акции для M&A-сделок или проведения вторичного публичного размещения (SPO).

«Циан» – ведущая в России онлайн-платформа объявлений о продаже и аренде недвижимости. На 2025 г. в «Циане» было представлено 2,1 млн среднесуточных активных объявлений, а активность составила 20,2 млн уникальных пользователей в месяц. По посещаемости входит в десятку самых популярных ресурсов объявлений о недвижимости в мире.

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