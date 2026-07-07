«Циан» не будет использовать выкупленные в рамках байбэка акции для M&A или SPO
На выкупленные акции будут продолжать начисляться дивиденды. Денежный поток останется в компании и будет возвращаться акционерам в последующих распределениях выплат, объяснила Жилинская.
«И мы не исключаем со своей стороны возможность погасить выкупленные акции в будущем, но стоит иметь в виду, что это достаточно дорогая процедура на текущем российском рынке», – добавила она.
Погашение приведет к росту суммы дивидендов на акцию. Однако пока лучшим сценарием для выкупленных акций является заморозка, добавила CFO компании. По ее словам, программу байбэка планируется финансировать через комбинацию заемных и собственных средств.
Международная компания публичное акционерное общество «Циан» (МКПАО «Циан») – ведущая в России онлайн-платформа объявлений о продаже и аренде недвижимости. По данным на первое полугодие 2025 г., на «Циане» было представлено 2,1 млн объявлений, а активность составила 20 млн уникальных пользователей в месяц. По посещаемости входит в десятку самых популярных ресурсов объявлений о недвижимости в мире.