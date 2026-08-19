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Главная / Инвестиции /

СД «Озон фармацевтика» объявит о рекомендации по дивидендам 25 августа

Ведомости

Совет директоров ПАО «Озон фармацевтика» даст рекомендации по дивидендам за первое полугодие 2026 г. 25 августа. Это следует из анонса компании.

Отчетность за этот период «Озон фармацевтика» опубликует в тот же день, сообщили в компании.

В I квартале чистая прибыль компании увеличилась на 30% до 1,3 млрд руб. Выручка по итогам первых трех месяцев 2026 г. выросла до 7 млрд руб. (+2% по сравнению с 2025 г.). Скорректированная EBITDA достигла 2,5 млрд руб. (+0,4%) с рентабельностью в 36%. В отчете компания также подтвердила прогноз по росту выручки на 2026 г. на 15–25% год к году.

После публикации отчетности акционеры ПАО одобрили выплату дивидендов по итогам 2025 г. в размере 0,27 руб. на одну обыкновенную акцию. Общий объем дивидендных выплат составит 315,3 млн руб. 

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