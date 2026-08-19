ММЗ допустил дефолт по 17-му купону
«Михайловский молочный завод» (ММЗ) допустил дефолт по выплате купона и погашению части номинальной стоимости облигаций за 17-й купонный период серии 001P-02, а также кросс-дефолт по облигациям серии 001P-03. Об этом сообщается на сайте раскрытия корпоративной информации.
Общий размер процентов, подлежавших выплате по облигациям, составил 1,63 млн руб., а сумма для погашения части номинальной стоимости бондов – 1,28 млн руб. ММЗ должен был выплатить средства до 4 августа. Причиной дефолта названо отсутствие денежных средств на расчетном счете.
17 августа ММЗ допустил дефолт по погашению части номинальной стоимости облигаций серии 001P-01 за 25-й купонный период. Компания должна была выплатить 2,1 млн руб. до 31 июля.
Выручка ММЗ за первое полугодие 2026 г. составила 218,5 млн руб., что на 20,8% ниже год к году. Чистая прибыль за период вышла в 274 000 руб. против 21,6 млн руб. за первое полугодие 2025 г.
ООО «ММЗ» – производитель и поставщик молочной продукции в сегменте социального питания. На собственных мощностях завод производит йогурты. Помимо этого, закупаются творог, сливочное масло и кисломолочная продукция у сторонних производителей с последующей перепродажей на комбинаты социального питания.