ЦБ выдал ТМК предписание за нарушение закона об инсайдерской информации
Банк России выдал предписание ПАО «Трубная металлургическая компания» (ТМК) устранить нарушения закона об инсайдерской информации. Об этом сообщается на сайте ЦБ.
Регулятор установил нарушение ТМК закона «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ». Компании направлено предписание об устранении нарушений и недопущении аналогичных действий в дальнейшем.
Выручка ТМК за январь – июнь по РСБУ составила 145,70 млрд руб., что на 42% меньше год к году. Чистый убыток составил 20,25 млрд руб. против 22,04 млрд руб. чистой прибыли за первое полугодие 2025 г. Налог на прибыль организаций ТМК вырос почти в семь раз – до 7,07 млрд руб. Прочие доходы сократились почти в четыре раза – до 3,73 млрд руб.
15 января по результатам допэмиссии в рамках перехода на единую акцию ТМК разместила 47,138 млн акций (4,5% от общего числа размещенных акций до процесса реорганизации). 12 января компания завершила присоединение восьми ключевых подконтрольных обществ.