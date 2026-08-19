Акции Moderna выросли на 125% после испытания вакцины от рака
Котировки биотехнологической компании Moderna росли на 125,11% на фоне успешного испытания вакцины от онкологии. Это следует из данных торгов NASDAQ.
На 18:58 мск акции торговались на уровне $141,6.
19 августа Moderna поделилась успешными результатам исследования мРНК-вакцины от меланомы. В испытании приняли участие более 1100 пациентов с меланомой высокого риска или запущенной стадии, у которых обнаруженные очаги рака были полностью удалены хирургическим путем. Препарат достиг две цели – снижения рецидивов рака и предотвращения распространения опухолей на другие части тела.
В июне Moderna получила разрешение на испытания вакцины для профилактики рака. Речь шла о препарате mRNA-4194, созданном для пациентов с синдромом Линча. Это генетическое заболевание, повышающее риск возникновения рака кишечника и ряда других видов опухолей.