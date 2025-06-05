The Guardian: исследователи приблизились к лекарству от ВИЧ

Осенью 2024 г. министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что заболеваемость ВИЧ-инфекцией в России снизилась на 40% с 2016 г. В мае прошлого года «Ведомости» писали о снижении заболеваемости ВИЧ-инфекцией в России в 2023 г. Тогда она снизилась на 4,6% по сравнению с предыдущим годом, составив 40 человек на 100 000 населения.