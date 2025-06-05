The Guardian: исследователи приблизились к лекарству от ВИЧ
Исследователям удалось найти способ «заставить» вирус иммунодефицита человека (ВИЧ) выйти из «резервуара» внутри человеческих клеток. Это приближает разработку лекарства от болезни, пишет The Guardian.
Согласно материалу, способность вируса скрываться внутри определенных белых кровяных клеток стала одной из главных проблем для ученых, ищущих лекарство. «Это означает, что в организме есть “резервуар” ВИЧ, способный к реактивации, с которым не могут справиться ни иммунная система, ни лекарства», – говорится в тексте.
Технологию представили специалисты Института инфекций и иммунитета им. Питера Доэрти в Мельбурне. В ее основе лежит технология мРНК, которая приобрела известность во время пандемии COVID-19. Метод использовали в вакцинах, производимых компаниями Moderna и Pfizer/BioNTech.
16 мая в Роспотребнадзоре сообщили, что специалисты обследовали 52 млн россиян на вирус иммунодефицита человека (ВИЧ) в 2024 г. Отмечалось, что в прошлом году число впервые выявленных больных на 9,9% ниже по сравнению с 2023 г. и на 31,4 % ниже среднемноголетнего показателя за 2012–2023 гг.
Осенью 2024 г. министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что заболеваемость ВИЧ-инфекцией в России снизилась на 40% с 2016 г. В мае прошлого года «Ведомости» писали о снижении заболеваемости ВИЧ-инфекцией в России в 2023 г. Тогда она снизилась на 4,6% по сравнению с предыдущим годом, составив 40 человек на 100 000 населения.