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Мурашко: заболеваемость ВИЧ-инфекцией в РФ снизилась до исторического минимума

Ведомости

Заболеваемость ВИЧ-инфекцией в России снизилась на 40% с 2016 г., сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко в рамках Всероссийского форума для специалистов по профилактике и лечению ВИЧ/СПИДа. По его словам, текущий показатель находится на историческом минимуме.

«С 2016 г., когда была запущена предыдущая государственная стратегия, заболеваемость ВИЧ-инфекцией в России снизилась почти на 40% и сегодня находится на историческом минимуме», – сказал он (цитата по ТАСС). Эпидемический процесс ВИЧ-инфекции в России сохраняет статус стабильно контролируемого, добавил Мурашко.

Глава Минздрава отметил, что России удается держать лидирующие позиции в мире по охвату тестированием на ВИЧ. По приведенным данным, в 2023 г. его прошли 35% всего населения страны, при этом число новых случаев заболевания составило около 55 000. Этот показатель на 1,5% меньше уровня 2022 г., сообщил Мурашко.

В мае «Ведомости» писали о снижении заболеваемости ВИЧ-инфекцией в России в 2023 г. Тогда она снизилась на 4,6% по сравнению с предыдущим годом, составив 40 человек на 100 000 населения. За 2023 г. умерло 34 254 инфицированных ВИЧ россиян, что на 0,5% меньше, чем годом ранее.

В августе директор Федерального методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом Вадим Покровский сообщил, что результаты клинических испытаний препарата ленакапавир (Lenacapavir) американской Gilead Sciences, который вводится для защиты от заражения ВИЧ-инфекцией в течение шести месяцев, являются успехом. В испытаниях препарата приняли участие 5300 женщин и девочек-подростков из ЮАР и Уганды в возрасте от 16 до 25 лет.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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