Мурашко: заболеваемость ВИЧ-инфекцией в РФ снизилась до исторического минимума
Заболеваемость ВИЧ-инфекцией в России снизилась на 40% с 2016 г., сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко в рамках Всероссийского форума для специалистов по профилактике и лечению ВИЧ/СПИДа. По его словам, текущий показатель находится на историческом минимуме.
«С 2016 г., когда была запущена предыдущая государственная стратегия, заболеваемость ВИЧ-инфекцией в России снизилась почти на 40% и сегодня находится на историческом минимуме», – сказал он (цитата по ТАСС). Эпидемический процесс ВИЧ-инфекции в России сохраняет статус стабильно контролируемого, добавил Мурашко.
Глава Минздрава отметил, что России удается держать лидирующие позиции в мире по охвату тестированием на ВИЧ. По приведенным данным, в 2023 г. его прошли 35% всего населения страны, при этом число новых случаев заболевания составило около 55 000. Этот показатель на 1,5% меньше уровня 2022 г., сообщил Мурашко.
В мае «Ведомости» писали о снижении заболеваемости ВИЧ-инфекцией в России в 2023 г. Тогда она снизилась на 4,6% по сравнению с предыдущим годом, составив 40 человек на 100 000 населения. За 2023 г. умерло 34 254 инфицированных ВИЧ россиян, что на 0,5% меньше, чем годом ранее.
В августе директор Федерального методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом Вадим Покровский сообщил, что результаты клинических испытаний препарата ленакапавир (Lenacapavir) американской Gilead Sciences, который вводится для защиты от заражения ВИЧ-инфекцией в течение шести месяцев, являются успехом. В испытаниях препарата приняли участие 5300 женщин и девочек-подростков из ЮАР и Уганды в возрасте от 16 до 25 лет.