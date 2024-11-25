Мурашко: заболеваемость ВИЧ-инфекцией в РФ снизилась до исторического минимума

В мае «Ведомости» писали о снижении заболеваемости ВИЧ-инфекцией в России в 2023 г. Тогда она снизилась на 4,6% по сравнению с предыдущим годом, составив 40 человек на 100 000 населения. За 2023 г. умерло 34 254 инфицированных ВИЧ россиян, что на 0,5% меньше, чем годом ранее.