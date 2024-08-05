Врачи назвали удачными испытания нового препарата для защиты от ВИЧ

«Но таблетки надо ежедневно принимать. Наверное, кто-то иногда пропускал прием этих таблеток. Поэтому в той группе, где принимали таблетки, там оказалось несколько зараженных. А вот там, где делали инъекции, там из 2000 женщин ни одна не заразилась. Вот это я считаю грандиозным успехом», – сообщил Покровский.