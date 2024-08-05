Врачи назвали удачными испытания нового препарата для защиты от ВИЧ
Результаты клинических испытаний препарата ленакапавир (Lenacapavir) американской Gilead Sciences, который вводится для защиты от заражения ВИЧ-инфекцией в течение шести месяцев, являются успехом. Об этом сообщил директор Федерального методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом Вадим Покровский в интервью РБК.
В клинических испытаниях нового препарата, по информации РБК, приняли участие 5300 женщин и девочек-подростков из ЮАР и Уганды в возрасте от 16 до 25 лет. Первой группе вводили исследуемый препарат дважды в год, а две другие группы принимали таблетки для доконтактной профилактики ВИЧ (PrEP) Descovy и Truvada.
Издание отмечает, что ни одна из 2134 женщин, которым вкололи ленакапавир, не заразилась ВИЧ. Однако среди тех, кто принимали таблетки, заразились 55 женщин из 3204.
«Но таблетки надо ежедневно принимать. Наверное, кто-то иногда пропускал прием этих таблеток. Поэтому в той группе, где принимали таблетки, там оказалось несколько зараженных. А вот там, где делали инъекции, там из 2000 женщин ни одна не заразилась. Вот это я считаю грандиозным успехом», – сообщил Покровский.
Как заявляет глава центра по борьбе со СПИДом, единственной проблемой остается стоимость препарата в $40 000 за годовой курс ленакапавира, что для развивающихся стран неприемлемо.
2 мая «Ведомости» писали о снижении заболеваемости ВИЧ-инфекцией в России в 2023 г. Тогда она снизилась на 4,6% по сравнению с предыдущим годом, составив 40 человек на 100 000 населения.