Заболеваемость ВИЧ в 2023 году снизилась до 40 человек на 100 000 населения

Представитель пресс-службы Роспотребнадзора сообщил «Ведомостям», что заболеваемость ВИЧ-инфекцией в 2023 г. снизилась на 7,5% по сравнению с предыдущим годом, не назвав абсолютных цифр. При этом служба с ноября также прекратила публикацию ежемесячной статистики об инфекционной заболеваемости россиян в докладах Росстата. Покровский считает, что разница в динамике (в статье снижение на 4,6%, у Роспотребнадзора – на 7,5%) находится в пределах статистической ошибки и не является принципиальной. «Даже снижение на 5% нельзя считать убедительным, я бы не назвал это снижением. У нас появляется 50 000–60 000 новых случаев в год, но, поскольку они не излечиваются (ВИЧ-инфекция не излечивается), общее число зараженных ВИЧ растет», – заключил он.