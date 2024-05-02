Заболеваемость ВИЧ в 2023 году снизилась до 40 человек на 100 000 населения

Заболеваемость ВИЧ в 2023 году снизилась до 40 человек на 100 000 населенияПри этом почти 30% человек с установленным впервые диагнозом не встали на учет или были утеряны из наблюдения
Заболеваемость вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ) в России в 2023 г. снизилась на 4,6% по сравнению с предыдущим годом, составив 40 человек на 100 000 населения. Такие данные представлены в статье сотрудников ФБУН «Центральный НИИ эпидемиологии» Роспотребнадзора «Профилактический эффект лечения больных ВИЧ-инфекцией в России». Она опубликована в сборнике материалов Всероссийского конгресса по инфекционным болезням им. академика В. И. Покровского (проходил 25–27 марта).
К концу 2023 г. пораженность ВИЧ-инфекцией выросла до 810,1 на 100 000 населения, следует из статьи. За 2023 г. умерло 34 254 инфицированного ВИЧ россиянина, что на 0,5% меньше, чем годом ранее.
Под диспансерным наблюдением в 2023 г. находилось 855 142 пациента с данным заболеванием. Большая часть из них (88,3%, или 755 108 человек) получали антиретровирусную терапию (АРТ). Лечение в 2023 г. прервали 42 663 пациента, из них 41,1% – по причине смерти, следует из статьи.
Число новых случаев ВИЧ в прошлом году составило 58 397, говорится в статье со ссылкой на данные статистических форм № 1 и 2. Через эти формы российские медучреждения отчитываются о каждом выявленном инфекционном заболевании, пояснил «Ведомостям» соавтор статьи, эпидемиолог и заведующий специализированным научно-исследовательским отделом по профилактике и борьбе со СПИДом ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский.
При этом более четверти (28,3%) выявленных при тестировании людей, живущих с ВИЧ, не встали на диспансерный учет или были утеряны из наблюдения, отмечается в статье. Покровский разделил таких граждан на три категории: потребители наркотиков, люди, не знающие о своем диагнозе, а также те, кто боится вставать на диспансерный учет, опасаясь, что об их болезни станет известно окружающим.
«Например, человек лежал в больнице два дня, там ему взяли анализ на ВИЧ. И там был обнаружен положительный результат, о чем сообщили в Роспотребнадзор. Больница должна была проинформировать человека, а он – прийти в Центр по борьбе со СПИДом и там зарегистрироваться. Но бывает и так, что больница могла не сообщить человеку или, когда ему сообщили, он не пошел в СПИД-центр. Отсюда возникает разница в статистике Роспотребнадзора и Минздрава», – пояснил Покровский.
Минздрав учитывает только тех, кто был включен в Федеральный регистр инфицированных ВИЧ, т. е. обратился за медицинской помощью, в то время как Роспотребнадзор – всех граждан с антителами к ВИЧ, выявленными методом иммунного блоттинга.
Представитель пресс-службы Роспотребнадзора сообщил «Ведомостям», что заболеваемость ВИЧ-инфекцией в 2023 г. снизилась на 7,5% по сравнению с предыдущим годом, не назвав абсолютных цифр. При этом служба с ноября также прекратила публикацию ежемесячной статистики об инфекционной заболеваемости россиян в докладах Росстата. Покровский считает, что разница в динамике (в статье снижение на 4,6%, у Роспотребнадзора – на 7,5%) находится в пределах статистической ошибки и не является принципиальной. «Даже снижение на 5% нельзя считать убедительным, я бы не назвал это снижением. У нас появляется 50 000–60 000 новых случаев в год, но, поскольку они не излечиваются (ВИЧ-инфекция не излечивается), общее число зараженных ВИЧ растет», – заключил он.
Главный внештатный специалист Минздрава по ВИЧ-инфекции Алексей Мазус рассказал «Ведомостям», что в 2023 г. состояли на диспансерном учете почти 97% (892 500 человек) из 921 034 проживающих в РФ больных с ВИЧ-инфекцией. Почти 90% из тех, кто состоял на учете, были обеспечены АРТ, добавил он, ссылаясь на данные Федерального регистра лиц, инфицированных ВИЧ.
Показатель пораженности ВИЧ-инфекцией в 2023 г., по его словам, составил 628,9 на 100 000 населения. Число новых случаев заражения ВИЧ-инфекцией в РФ за 2023 г. снизилось на 1,6% к предыдущему году, составив чуть менее 55 000 человек, сказал Мазус.
Снижение заболеваемости ВИЧ-инфекцией в России в 2023 г. может быть связано с профилактическим эффектом от АРТ, делают вывод авторы статьи из ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора. При этом они замечают, что пока этот эффект недостаточно выражен из-за неполного охвата больных медицинской помощью и недостижения цели лечения у значительной части больных.